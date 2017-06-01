«Тольяттиазот» помогает сиротам из Самарской области находить родителей

Ведущий производитель аммиака и карбамида, главное предприятие Самарской области «Тольяттиазот» на протяжении последних четырех лет реализует Программу грантов, предусматривающую усыновление ребятишек из детдомов региона. В настоящее время в РФ силен тренд по поддержке усыновителей, и «ТоАЗ» является одним из важных игроков в этом направлении. Об этом информирует «Российская газета».

Отмечается, что за то время, что «ТоАЗ» патронирует отчетную программу, ее участниками стали 11 семей. В основном это сотрудники предприятия, но число желающих присоединиться к программе растет. Семьям, усыновляющим детишек, полагаются гранты до достижения ребенком 18-летия. За ребенка без инвалидности выплачиваются 115000 рублей, а за ребенка с ОВЗ — 138000 рублей. В «Тольяттиазоте» отмечают, что тратить деньги на содержание ребенка его новая семья может по своему усмотрению.







