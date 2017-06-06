Администрация башкирского города Туймазы просит у жителей деньги на проведение праздника

Администрация города Туймазы, Республика Башкортостан, обратилась к жителям с необычной просьбой. Для проведения праздничных мероприятий по завершению весенних полевых работ гражданам было предложено перечислить средства.

На сайте администрации муниципального района появилась информация о мероприятии, приуроченном окончанию весенних полевых работ. В тексте указано, что культурно-развлекательная программа требует немало средств, из-за чего жителям города Туймазы было предложено добровольно пожертвовать деньги на организацию. В рамках праздника будут проведены конные скачки, соревнования по национальным видам спорта, а также ярмарка. Также будут награждаться передовики сельского хозяйства.

Жители города негативно восприняли просьбу администрации. Некоторые назвали попытку «узаконенным рэкетом», направленную на предпринимателей. Другие отметили, что подобные сборы проходят каждый год, после чего выражается в местной газете выражается благодарность всем тем, кто принял активное участие в организации праздника.