На кинофестивале в Каннах российские режиссеры представили первый в мире сериал для телефонов

На международном кинофестивале в Каннах был открыт павильон для режиссеров, представляющих Россию. Режиссер Михаил Зыгарь представил на фестивале новый сериал, который был отснят в формате screen life. Это позволило ему стать первым в истории сериалом для мобильных телефонов. Сериал получил имя «1968.digital».

Сценарий к сериалу был придуман Михаилом Зыгарем, который также выступил в роли режиссера. В каждой серии сериала зрители смогут увидеть новых персонажей и новые события, которые жизнь людей и на их ценности в 1968 году. В сериале собраны события из СССР, США, Европы, Азии и Латинской Америки.

По словам режиссера, для «1968.digital» выбрали именно 1968 год для развития событий, поскольку этот год отыграл большую роль в жизни современных людей, хотя многие и не догадываются об этом. Именно в 1968 году был придуман интернет. В этом же году была оформлена революция, а также этот год провозгласили годом музыкальной революции.

Поскольку все серии сериала были отсняты в формате screen life, это позволило зрителям посмотреть, что творилось в мобильных телефонах таких известных личностей как Ив Сен Лоран, Энди Уорхолл, Владимир Высоцкий, Дженнис Джоплин и других. Зрители смогут наблюдать за процессом отправления SMS, написания постов в социальных сетях, подписанием петиций в режиме онлайн и не только.

Продюсером сериала стал Тимур Бекмамбетов. Исполнительным продюсером выступил Карен Шаинян, который основал студию «История будущего». Сериал будет транслироваться на различных языках мира. Создатели рассказали о планах выпустить в свет 47 серий, по одной серии на каждую неделю.