Alleyway Games заставит игроков выживать на улицах в симуляторе "бомжа"

Разработчики из студии Alleyway Games выпускают на рынок игру Bum Simulator, которая позволит вжиться в роль бездомного жителя США. Трейлер-ролик проекта появился на Youtube.

Примерив на себя шкуру бомжа, игрокам придется выживать на улицах довольно большого американского города-песочницы. Судя по ролику, физический движок и геймплей предоставят существенную свободу действий. А качество изображения заставит кривиться разве что самых требовательных пользователей.

Новоиспеченные бомжи смогут "прокачаться" и заняться местью обидчикам, которые довели персонажа до нищеты. Более ответственные получат шанс устроиться на работу и вернуться к цивилизованной жизни. А может быть, игроку будет интереснее бегать по городу, копаться в мусорках, сражаться с другими бездомными или приручать голубей. В любом случае, персонажу пригодится алкогольная алхимия, которая позволит переломить ситуацию в свою пользу.

Издательством игры занимается компания PlayWay. Разработчики объявили, что Bum Simulator станет доступной в для покупки в сервисе Steam, начиная с 5 октября 2018 года.