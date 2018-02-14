В прокат вышла 5 часть французской франшизы "Такси"

Спустя 10 лет пыления на полке Франк Гастамбит все же выпустил в свет 5 часть знаменитой французской франшизы «Такси». В этом фильме больше не появляются в кадре главные герои предыдущих фильмов франшизы актеры Сами Насери и Фредерик Дифенталь.

По сценарию фильма Жибер, который раньше был комиссаром полиции, стал мэром Марселя. В городе появляется банда итальянцев, которые грабят ювелирные магазины. Все, что о них известно, это то, что они разъезжают по Марселю на автомобиле марки Ferrari. Задание поймать преступников получил только что прибывший в город гонщик и представитель правоохранительных органов Сильвен Маро. Однако главный герой сразу же осознает тот факт, что она обычной полицейской машине вряд ли будет возможно поймать эту банду, поэтому он нашел то самое белое такси Peugeot 407, о котором уже ходят легенды. Его обладателем стал племянник Даниэля, главного героя предыдущих фильмов.

Предыдущими сериями франшизы занимался режиссер Люк Бессон, однако 5 часть решил выпустить в свет режиссер Франк Гастамбит, который также выступает в главной роли. Известно, что актеру Сами Насери данная серия не понравилась и он откровенно высказал о ней свое мнение.