Создатели "Смешариков" и "Покемонов" объеденились, чтобы создать мультфильм "Мой друг Финник"

Издание Variety опубликовало новость о том, что компания «Рики», которая раньше трудилась над созданием российского мультсериала «Смешарики», планирует объединить свои силы со студиями Baboon Animation и 3 Beep из Соединенных Штатов Америки для создания совместного проекта, который получил название «Мой друг Финник».

В основе сюжета нового мультфильма лежит история об американской девочке Кристен, переехавшей вместе с семьей в Шотландию. 10-летняя девочка находит в своем новом доме необычное существо, которого зовут Финн. Оно обладает магическими способностями. А также имеет стеснительный, но одновременно озорной характер. История рассказывает о том, как однажды Кристен исчезла и Финн, набравшись смелости, отправляется в путь, чтобы найти ее и спасти, однако при этом и сам попадает в передрягу.

Комедийный мультфильм планируют выпустить в свет в 2020 году. Бюджет на создание мультфильма составил около $7 миллионов. Над созданием будут работать режиссер Денис Чернов, который также является режиссером «Смешариков», а сейчас работает над сценарием нового мультфильма вместе с Татьяной Беловой, которая представляет группу «Рики» и Тимом Веренко, американским продюсером, участвовавшим в создании таких известных мультсериалов как «Покемон» и «Клуб Винкс – Школа волшебниц».