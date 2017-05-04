Пол Маккартни стал самым богатым музыкантом в Великобритании

Британское музыкальное издание NME выпустило в свет публикацию статьи с рейтингом богатейших музыкантов, представляющих Великобританию. Первое место в рейтинге досталось одному из основателей группы The Beatles сэру Полу Маккартни, который недавно получил Орден кавалеров почета на торжественной церемонии в Букингемском палаце от королевы Великобритании Елизаветы II.

В рейтинге самых богатых музыкантов самую главную позицию получил Пол Маккартни, который обладает состоянием в $1,1 миллиард. Второе место занял известный композитор Эндрю Ллойд Уэббер, состояние которого меньше чем у обладателя первого места вмего на $100 миллионов. Закрывает тройку самых богатых группа U2, состояние которой составляет $772 миллиона.

Также был составлен другой рейтинг, в который вошли молодые музыканты, не превышающие в возрасте отметки в 30 лет, представляющие Великобританию и Ирландию. В этом рейтинге среди богатейших на первом месте стоит певица Адель. На момент подсчета ее состояние составило $190 миллионов. Обладателем второго места стал известный автор песен и музыкальный исполнитель Эд Ширан, у которого имеется состояние в $108 миллионов. Завершает рейтинг топ-3 Гарри Стайлс, который прославился благодаря своему участию в певческой группе One Direction. Его состояние составило $67 миллионов.