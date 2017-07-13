Болтливый наемник просит не спойлерить вторую часть "Дэдпула"

В сети появилась информация о начале пресс-тура фильма «Дэдпул 2: Ребята, вы как бы сами виноваты». В связи в этим актер Райан Рейнольдс, который известен своим фанатам как болтливый наемник, опубликовал письмо-пародию на братьев Руссо с просьбой о том, чтобы никто не рассказывал спойлеры о сюжете фильма.

На официальной странице Райана Рейнольдса в социальной сети Twitter появилась фотография с письмом для поклонников. Запись сопровождалась хэштегом #УэйдУилсонТребуетВашейСестрыПроститеЧертовАвтокорректТишины.

В письме актер обратился к величайшим фанатам вселенной и рассказал о том, что пока что сюжет фильма известен только несколько человек и Райан не входит в их число. Однако Рейнольдс просит фанатов не распространять информацию о просмотре фильма в интернете, чтобы все могли вдоволь им насладиться. Кроме того в письме присутствует шутка о том, что Дэдпул умрет в конце фильма. Хотя на самом деле пока неизвестно шутка это была или нет. Все станет известно только после просмотра продолжения истории о болтливом наемнике.

Письмо послужило некой пародией на такое же письмо братьев Руссо, которые опубликовали его с просьбой не рассказывать о сюжете фильма «Мстители: Войны бесконечности». Однако письмо все же отличается содержанием и присутствием на письме руки Дэдпула, маленького ребенка, а еще лап собаки и кота. Кроме этого в письме есть некий намек на сделку со студией Disney. Об этом говорит зачеркнутый логотип Fox, вместо которого написали TBD.

В российском прокате вторая часть «Дэдпула» появится уже 17 мая.