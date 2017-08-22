Собянин сообщил об археологической находке в центре Москвы

На официальной странице Сергея Собянина в социальной сети Twitter была опубликована запись с новостью о том, что в центре российской столицы в Лучниковом переулке во время работ по благоустройству города была найдена археологическая находка.

Историки сообщают, что была найдена створка иконки-мощевика, котрую сделали еще примерно в XV-XVI-веках. Створка была сделана с использованием технологии литья из сплава меди. Скорее всего она была потеряна на дороге, когда-то соединявшей Кремль и Китай-город, в которой находится Златоустовский монастырь.

Вчера московский мэр поздравил жителей и гостей столицы с Днем Победы и признался, что испытывает разные чувства на счет празднования 9 мая. С одной стороны он гордится своим народом, который смог одержать победу в Великой Отечественной войне, а с другой стороны весь народ в этот день горюет по тем солдатам, которые с этой войны не вернулись живыми.