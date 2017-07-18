В США на видео сняли «смелых» гусей, прогнавших голодного аллигатора с поля для гольфа

В США стая гусей, громко и угрожающе гогоча, прогнала аллигатора с поля для гольфа. Инцидент случился во Флориде, гольфисту удалось снять все происходящее на видео.

Как сообщается, во Флориде на поле для гольфа можно встретить не только игроков. Посреди поля было замечено 8 гусей, который прогоняли большого аллигатора. По всей видимости, крокодил намеревался или уже съел одного из маленьких гусят, так как взрослые птицы рьяно пытались прогнать рептилию.

Необычный случай, когда гуси смогли противостоять аллигатору, удалось заснять на видео мужчине, который находился в тот момент на поле для гольфа. Судя по тому, как выглядит крокодил, он явно был напуган и не стремился давать отпор разъярённым птицам.

Как предположили пользователи, аллигатор съел одного из маленьких гусят, после чего взрослые птицы решили защитить оставшееся потомство от хищника. Ролик набрал небывалую популярность в Сети, многие отмечают «отвагу» гусей и смеются над аллигатором за его «трусость».