Робби Уильямс мечтает представлять Великобританию на "Евровидении"

Издание The Sun опубликовало статью с интервью диджея Скотта Миллса, который в этом году выступает ведущим полуфинала международного песенного конкурса «Евровидение». В своем интервью Миллс упомянул о том, что знаменитый певец Робби Уильямс мечтает представлять Великобританию как конкурсант этого музыкального шоу.

По словам Скотта Миллса, недавно он спросил у Робби Уильямса, хотел бы он взять участие в «Евровидении» и певец дал ему удовлетворительный ответ. Этот великобританский певец уже давно мечтает выступить на сцене «Евровидения».

По мнению экспертов, это единственный шанс для Великобритании снова одержать победу на всемирно-известном конкурсе. В последний раз Великобритания одержала победу на «Евровидении» в 1997 году. Поэтому специалисты рассказали о том, что Робби Уильямс пока что единственный, кто может победить в песенном конкурсе от этой страны. Музыкант очень талантлив и популярен, поэтому вполне может достичь титула победителя.

В свое время Робби Уильямс приезжал в Россию. Великобританский музыкант хотел представить Россию на «Евровидении» в 2017 году, однако с этой задумкой ничего не получилось. Сейчас же певец хочет выступить от имени Великобритании.