Ученые зафиксировали аномальный рост мощности ураганов в Атлантическом океане

Американские ученые, которые наблюдают за разными явлениями в атмосфере, после обследований района Атлантического океана выяснили, что в этой области зарождаются ураганы, мощность которых является аномальной. Исследователи имеют предположение, что в этом явлении каким-то образом замешано глобальное потепление.

В результате обследования Атлантики ученые выяснили, что циклоны увеличивают скорость ветра на 36 км/ч всего за 24 часа. Это происходит из-за роста интенсивности ураганов. Подобное природное явление было замечено и в 2017 году у таких ураганов как «Харви», «Ирма», «Мария» и «Хосе».

Исследователи проанализировали данные, чтобы узнать какая сила штормов была замечена за последние 30 лет. Анализ показал, что в среднем рост скорости ветра увеличился на 21 км/ч. По подсчетам ученых оказалось, что с каждым десятком лет скорость ветра увеличивается на 10 км.