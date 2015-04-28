Стивен Сигал прибыл из Голливуда со своей женой, чтоб посетить Парад Победы

Стивен Сигал продолжает изучать Россию и ее традиции. Вчера, 9 мая, на День Победы посетители Парада Победы могли заменить среди гостей знаменитого актера, режиссера и мастера боевых искусств Стивена Сигала, который прибыл из Голливуда вместе со своей женой, чтобы посетить мероприятие и уважить память о погибших в Великой Отечественной войне.

Вчера вся Россия праздновала День Победы. По традиции ежегодно в этот день на московской Красной площади проводится Парад Победы, на котором присутствует президент Российской Федерации и много знаменитостей. Вчера среди них был и Стивен Сигал со своей женой. На праздновании 73 годовщины со дня победы во Второй мировой войне было очень много интересного, так что голливудскому актеру скучать не пришлось.

Как известно, Сигал так же был приглашен на инаугурацию Владимира Путина как почетный гость. А после посещения торжественной церемонии, актер побывал в музее «Космонавтики и авиации». Стивен Сигал официально был признан гражданином Российской Федерации в 2016 году. Его часто приглашают на разного рода мероприятия, где знаменитый кинорежиссер и продюсер с удовольствием может представить интересы России.