В Новосибирске водители "Газелей" сложили огромное поздравление "С 9 Мая!". Таким образом они решили необычно поздравить всю страну с праздником Дня Победы, их инициативу решили повторить в Кемерове и Самаре.

В Новосибирской области водители "Газелей" решили устроить необычный флешмоб в честь Дня Победы. Используя автомобили, они сложили из них надпись "С 9 Мая!". После того, как все они были выстроены, с помощью дрона была сделана фотография с высоты птичьего полета. Как известно, огромное поздравление можно было заметить даже используя карты Google.

После этого 50 автомобилей, которые использовались для флешмоба, были отправлены на автопробег. Он начался от места, где все происходило (это был район городского аэропорта), и завершился в районе Бугринской рощи.