Гиллиам заработал микроинсульт, но все же выиграл суд по фильму "Человек, который убил Дон Кихота"

Суд по делу о показе фильма «Человек, который убил Дон Кихота» прошел успешно для Терри Гиллиама. Однако режиссер так переживал перед судом, что заработал микроинсульт.

Как известно, для Терри Гиллиама выпустить в мир эту картину это что-то на подобии мечты, которую он пытался воплотить в жизнь вот уже 20 лет. Однако режиссер постоянно связывается с какими-то трудностями. То главный актер тяжело заболел, то денег нет на то, чтобы начать сначала, а когда картина все же была закончена, Гиллиаму пришлось присутствовать на судебном разбирательстве, которое должно было принять решение можно ли Терри Гиллиаму все же показать премьеру в Каннах и выпустить фильм в прокат.

С режиссером судился продюсер фильма Паоло Бранко, который не хотел, чтобы фильм вышел в свет без его согласия. Паоло Бранко был финансовым спонсором проекта. Об этом был составлен контракт. Однако, по словам Гиллиама, со своей частью контракта Бранко не смог справится. Фильм не был профинансирован должным образом. Задачей Гиллиама же было предоставить Паоло Бранко авторские права на картину.

Суд поддержал Терри Гиллиама и фильм появился в заключении Каннского фестиваля. В прокат фильм выйдет 19 мая.