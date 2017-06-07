«Евровидение – 2018»: Юлия Самойлова рассказала о своей подготовке к песенному конкурсу

10 мая на конкурсе «Евровидение – 2018» выступит участница из России Юлия Самойлова. Певица рассказала, как проходит ее подготовка к конкурсу, кого она считает фаворитом и о чем ее песня.

Юлия Самойлова будет петь на «Евровидении» песню I Won`t Break. По словам певицы, ее номер будет «не пафосным» и все выступление будет скромным. Самойлова не захотела, чтобы ее песню сопровождали различные фейерверки. Что касается наряда певицы, то и платье Самойловой будет светлого цвета, без «перьев и блесток».

Самойлова рассказала и о выборе песни. Певица хотела исполнить на конкурсе такую композицию, которая бы смогла отразить ее характер, рассказать зрителям о чем-то «серьезном». В ее песне рассказывается о том, что Самойлова не живет воспоминаниями и ее жизнь проходит «здесь и сейчас».

По словам Самойловой, фаворитами «Евровидения – 2018» она видит исполнителей из Бельгии, Израиля, Испании и из Грузии. Певица отметила, что в этом году на конкурс приехали хорошие исполнители. Самойлова ожидает, что песенное состязание «будет сильным». 10 мая Юлия Самойлова выступит на сцене Лиссабона.