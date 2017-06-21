Правительство запретило жарить шашлык на время чемпионата мира по футболу. На фоне нового указа, в МЧС, а также Рослесхозе объявили особый противопожарный режим , контролировать который поручено именно этим структурам.

Стало известно о табу, которое введено в некоторых городах России на время чемпионата мира по футболу. Оно затронет одиннадцать городов, которые утверждены на местное проведение мероприятия. Правительство поручило муниципальным властям позаботиться о том, чтобы те ввели особый противопожарный режим. В него будет включаться и запрет на жарку шашлыка, а также разведение костров для других целей и сжигание травы.

Корреспонденты одного из отечественных изданий решили уточнить подробности в администрациях таких городов, однако четкие комментарии и продуманный план действий удалось услышать лишь от ее представителей в Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Краснодаре и Екатеринбурге. Там ответили, что для нарушителей уже определено наказание, которое будет определяться с помощью административных штрафов. Помимо того, что нельзя будет разводить огонь и жарить мясо, юридические лица и частные предприниматели должны будут следить за территорией своих владений, чтобы та не была засорена горючими отходами.