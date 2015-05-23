Брокеры определили фаворитов "Телевидения" по результатам первого полуфинала

12 мая состоится финал «Евровидения». По мнению букмекеров, в песенном конкурсе уже имеется 3 конкурсанта, которые явно лидируют по сравнению с остальными.

В первом полуфинале международного песенного конкурса взяли участие 19 стран. Среди тех, кто получил большой процент зрительских симпатий, есть такие страны как Израиль, Эстония, Чехия, Австрия, Финляндия, Ирландия и Литва. Представители этих стран произвели большое впечатление на зрителей.

Однако больше всего, по мнению букмекеров, пока что зрительских симпатий досталось представительнице Кипра. Певица Элени Форейра считается потенциальной победительницей на данный момент. Среди тех, кто может составить ей конкуренцию, есть певец Александр Рыбак, который представляет Норвегию и певица Нетта из Израиля. Эти данные были опубликованы на официальном сайте «Евровидения» и доступны каждому.

Завтра, 10 мая пройдет второй полуфинал, в котором примет участница из России Юлия Самойлова. Известно, что она будет исполнять песню I Won’t Break