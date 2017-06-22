Сборная России по хоккею возложила цветы к памятникам погибших советских солдат в Дании

Сборная России по хоккею возложила цветы к памятникам погибших советских воинов на кладбище "Биспебьерг" в Дании. Отмечается, что игроки показали уважение к погибшим воинам несмотря на то, что их деды не принимали участия в ВОВ.

В среду, 9 мая, игроки сборной России по хоккею вместе с тренерским составом отправились на кладбище "Биспебьерг" в Дании для того, чтобы отдать дань памяти и возложить цветы и венки к памятникам погибших во время ВОВ советским воинам. Несмотря на то, что игроки сборной представляют новое поколение и их деды не имели никакого отношения к военным действия 1941-1945 годов, они показали то, что уважают традиции и чтят память тех, кто защищал Родину в страшное время.

Главный тренер команды Илья Воробьев поделился с журналистами воспоминаниями о том, как в детстве его дедушка, прошедший ВОВ и потерявший глаз на войне, каждый вечер вынимал искусственный глаз. Он отметил, что для него День Победы - это личный праздник, а потому он хочет приучить молодежь к тому, что следует уважать подвиги своих предков.