На «Евровидении – 2018» певец Alexeev опозорился в битве против «геев»

На «Евровидении – 2018» украинский певец Alexeev, выступающий от Белоруссии, опозорился и проиграл «геям». Музыкант не смог победить певца из Ирландии, который спел о «крепкой мужской дружбе».

В России трансляцию «Евровидения» задержали на 1,5 часа, причиной этому стал показ финальных серий одного из сериалов. Тем не менее, очередной этап песенного конкурса российские зрители, пусть и с опозданием, но посмотрели. Многие заметили, что певец Alexeev выступил не так успешно, как сам он этого хотел.

Из-за дрожи в голосе и непопадания в ноты, что может быть оправдано волнением, номер Alexeeva был обречен на проигрыш. Артист проиграл, вместо него в первую десятку финалистов прошла Ирландия, которую представил Райан О`Шонесси со своей песней о «мужской дружбе».

Во время исполнения песни, рядом с ирландским певцом стояли мужчины, которые держали друг друга за руки и демонстрировали нежные прикосновения. По мнению зрителя, песня о «геях» победила трогательную композицию Alexeeva.