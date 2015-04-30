На Параде Победы в Москве ветеранов встречал "Промобот" от "Сколково"

Перед Парадом Победы на Красной площади в Москве гостей встречал футуристический робот "Промобот" от "Сколково". Он пожимал руки гостям, раздавал георгиевские ленточки, читал стихи на военную тематику и распевал патриотические песни.

Парад Победы 2018 года в Москве стал самым масштабным за последнее время. Кроме того, что жители и гости столицы восхищались новейшей военной техникой, им предстояло познакомится с новой разработкой "Сколково", роботом "Промоботом", который с самого утра расположился рядом с Красной площадью и встречал гостей.

"Промобот" беседовал с ветеранами, пожимал руку всем желающим, рассказывал стихи на военную тематику, а также пел патриотические песни, такие как "Катюша", "Смуглянка" и "Первым делом самолеты". Гости были просто в восхищении от разработки "Сколково", больше всех оказались поражены не только ветераны, но и иностранцы, прибывшие в Россию на ЧМ-2018 по футболу и посетившие Парад Победы.

Ветеранам понравился "Промобот", однако они посоветовали разработчикам сделать так, чтобы роботы были именно помощниками, а не вовсе заменили людей. Многим "Промобот" с самого утра поднял настроение и люди, заряженные позитивом, с нетерпением ожидали начала парада.