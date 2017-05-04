В Томске самой взрослой участницей «Рекорда Победы» стала 69-летняя женщина

9 мая в Томске, как и во многих других городах России, проходила акция «Рекорд Победы». Самой взрослой участницей акции стала 69-летняя местная жительница, вместо 26 663 необходимых отжиманий томичам удалось отжаться более 52 000 раз.

Как сообщили в мэрии Томска, акция «Рекорд Победы» проходила на Новособорной площади. Мероприятие организовали и провели «Волонтеры Победы». Томичам предлагалось выполнить 26 663 отжимания, что символизировало бы каждый день, прожитый мирно. Каждый год считается, сколько дней прошло с 9 мая 1945 года, эта цифра и становится количеством необходимых для акции отжиманий.

В этом году жители Томска приняли в акции активное участие. Отжиматься в «Рекорде Победы» пришли более 1 400 человек. Томичам удалось отжаться почти в два раза больше, чем было нужно. Активные жители города сделали боле 52 000 отжиманий.

По данным организаторов акции в Томске, самой взрослой участницей стала 69-летняя женщина. А самым юным участником стал 8-месячный малыш. Местная жительница, которая в свои 69 лет решила присоединится к акции и выполнить отжимания, может стать примером не только для своих ровесников, но и для молодежи, которая нередко ищет оправдания для занятий спортом.