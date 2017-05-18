Директор Каннского кинофестиваля объяснил почему дал запрет на селфи

Директор Международного кинофестиваля в Каннах добавил в правила запрет на селфи из-за того, что данное мероприятие предназначено для просмотра фильмов, а не для любования собой.

Недавно Тьери Фермо, который занимает должность программного директора на Каннском кинофестивале, ответил журналистам на вопрос о том, почему он внес поправки в правила по поводу селфи.

По словам Фермо он запретил фотографировать себя во время проведения кинофестиваля, потому что гости приходят на него для того, чтобы приятно провести время за просмотром премьер новых фильмов и их не должно отвлекать чрезмерное внимание к самому себе. К тому же, график показа кино постоянно сбивается из-за того, что известные актеры и режиссеры фотографируют себя на красной дорожке. Это так или иначе задерживает остальных гостей мероприятия.

Напоминаем, что недавно 71-й Каннский фестиваль открылся во Франции. В 2018 году Россию будут представлять 5 работ российских режиссеров, которые поучаствуют в официальной программе.

Открыл этот фестиваль фильм режиссера, представляющего Иран, Асгара Фархади, который получил имя «Все знают». Главные роли в фильме сыграли Пенелопа Крус и Хавьер Бардем.