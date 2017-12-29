Песков посчитал непреднамеренной случайностью инцидент между охраной Путина и ветераном

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не смог оставить без внимания то, что произошло на параде между охраной Путина и ветераном. Он отметил, что данный инцидент является всего лишь непреднамеренной случайностью.

Как известно, сразу же после окончания парада между телохранителем Владимира Путина и ветераном ВОВ произошел конфликт. Охранник грубо оттолкнул пожилого человека, пожелавшего пройти к президенту, а Путин обратил на это свое внимание, бросился к мужчине, извинился и пригласил ветерана пройтись рядом с ним.

Песков отметил, что инцидент на самом деле неприятный, однако он является всего лишь непреднамеренной случайностью. По его словам, сотрудника ФСО никто увольнять не собирается, так как он исполнял свои обязанности, однако Путин обратил на это внимание и заявил, что впредь подобных инцидентов не должно быть.