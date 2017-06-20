Путин предложил выпить за мир, поколение победителей и Россию

Сегодня, 9 мая, в Кремле прошел торжественный прием, на котором президент Российской Федерации выступил со своей речью. Владимир Путин выразил свое почтение и благодарность всем ветеранам, которые участвовали во Второй мировой войне и предложил выпить тост за мир, за поколение победителей и за Россию.

Владимир Путин поведал прессе и присутствующим на приеме о том, что он за свою жизнь встретился с большим количеством ветеранов Великой Отечественной войны. Он виделся с этим уже пожилым поколением победителей в разных странах. Президент много времени посвятил общению с ними и может сказать с уверенностью, что каждый из них является героем. Путин высказался о том, что все преклоняют голову перед их подвигом.

Сегодня российский президент очень много времени посвятил именно ветеранам. Сначала он встретился с ними на приеме в Кремле, после чего побывал на Параде Победы, что традиционно прошел на Красной площади и почтил память погибших в Великой Отечественной войне.