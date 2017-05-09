В Воронеже возле памятника Славы заметили прогуливающегося Иосифа Сталина

В Воронеже в настоящий момент продолжаются празднования в честь Дня Победы. Возле памятника Славы горожане заметили человека, который пугает своим сходством с бывшим премьером Советского Союза Иосифом Сталиным.

Как известно, сегодня по всей России проходят праздничные мероприятия, посвященные 73-й годовщине победы в ВОВ. В Воронеже уже окончился парад и прошел "Бессмертный полк", теперь праздничные гуляния продолжаются, жители города разбрелись по паркам и скверам. В Коминтерновском районе Воронежа у памятника Славы заметили весьма странного мужчину, наряженного в военный костюм, с трубкой в руках и звездой Героя Советского Союза на груди.

Самое удивительное то, что он как две капли воды похож на советского политического, военного, государственного и партийного деятеля Иосифа Сталина. Мужчина прогуливается памятника и задумчиво потягивает трубку, пугая воронежцев. Жители Воронежа все-таки не могли упустить такой момент и не сфотографироваться со Сталиным, потому то и дело донимают Генералиссимуса Советского Союза просьбами. Двойник Иосифа Виссарионовича оказался весьма добрым, потому что фото со Сталиным может получить любой желающий.