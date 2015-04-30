Из дикторской речи парада в Петербурге изъяли фразу о ядерном оружии

СМИ сообщили о том, что речь на параде, который 9 мая состоялся в Петербурге на Дворцовой площади, в изначальном варианте была в другом виде. В репетиции парада ведущая Ирина Смолина зачитывала цитату, согласно которой, БМП-3 используется в условиях применения ядерного оружия, эту фразу из речи изъяли.

Как сообщается, 6 мая, на репетиции парада ко Дню Победы, ведущая Ирина Смолина зачитывала речь, которой сопровождается выход техники. Во время презентации БМП-3 была зачитана фраза из «Википедии», согласно которой, боевая машина повышает мобильность, защищенность и вооруженность личного состава в условиях, когда применяется ядерное оружие. Местные журналисты обратили внимание на слова о ядерном оружии, после чего из текстового сопровождения эти слова удалили.

9 мая, на параде, который состоялся на Дворцовой площади в Петербурге, во время презентации БМП-3 слова о ядерном оружии не зачитывались. Помимо этого, музыканты из сводного оркестра Западного военного округа не пели второй куплет песни «Мы армия народа». Куплет, где поется о готовности дать отпор тому, кто будет «пугать, басхвалиться спесиво», не прозвучал на параде. Так, местные журналисты внесли свою цензуру и отредактировали текстовое сопровождение парада, которое могло стать поводом для ряда неприятных и острых вопросов.