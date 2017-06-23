Глава Роскомнадзора заявил, что ему "запросто" можно написать в Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров случайно рассказал журналистам, что продолжает пользоваться "заблокированным" мессенджером Telegram. Сотрудников прессы интересовал вопрос, можно ли как-то Жарову написать сообщение в "запрещенном" приложении, и тот ответил "запросто".

Как известно, сегодня глава Роскомнадзора побывал на Параде Победы в Москве, где его заметил главред радиостанции "Говорит Москва". В ходе разговора журналист словно случайно спросил Жарова, можно ли как-нибудь написать ему сообщение в приложении для обмена файлами Telegram, и глава Роскомнадзора на это ответил утвердительно, отметив, что это "запросто" можно сделать.

Таким образом журналист пришел к выводу, что Жаров и сам пока не намерен отказываться и продолжает пользоваться мессенджером, который уже практически месяц безуспешно пытается заблокировать в России.

Напомним, 13 апреля текущего года суд удовлетворил иск ФСБ к Telegram и призвал создателей мессенджера выдать силовикам ключи шифрования. Так как Павел Дуров не стал следовать указу суда, Роскомнадзор принялся за блокировку Telegram, однако пока безуспешно.