Труп кота в центре Омска в День Победы возмутил горожан

Жители Омска оказались возмущены тем, что в центре города прямо в День Победы был обнаружен труп кота. Страшную находку жительница Омска обнаружила в искусственном ручье неподалеку от Музея воинской славы.

Как стало известно, в среду, 9 мая, жительница Омска в социальной сети пожаловалась на то, что в центре города в искусственном ручье недалеко от Музея воинской славы наткнулась на труп кота. По ее словам, мертвое животное кто-то скинул в ручей, возможно, это произошло во время субботников перед Днем Победы.

Также она запечатлела фото, показав место, где теперь покоится мертвый кот. Помимо этого женщину возмутило то, что несмотря на субботники, возле искусственного ручья так и валяется разнообразный мусор, повсюду видна грязь, плавающие по воде сухие листья и, конечно же, труп кота.

Многие раскритиковали омичку, отметив, что раз ее настолько не устраивают результаты субботников, пусть сама возьмет в руки весь необходимый для уборки инвентарь и наведет порядок около ручья, а заодно и "перезахоронит" мертвого кота.