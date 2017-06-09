Режиссер Роман Полански собирается подать в суд на Академию киноискусств и наук США

Известный французский режиссер Роман Полански собирается подать судебный иск на Академию киноискусств и наук США. Полански расходится во мнении с представителями данной организации. После недавних обвинений в домогательствах, которые были предъявлены режиссеру, его даже слушать не захотели, хотя сам Полански отрицает свою причастность к этому инциденту и утверждает что даже не знаком с потерпевшей.

Адвокат режиссера Харланд Браун рассказал о том, что они намерены довести дело до суда хотя бы для того, чтобы представители Академии наконец-то выслушали точку зрения Полански по этому поводу. До этого же организация всячески избегала контакта с дурно прославившимся режиссером и игнорировала все его звонки и заявления.

Напоминаем, что Полански был исключен из Академии киноискусств и наук США на прошлой неделе. Примерно тогда же из организации исключили Билла Косби. Однако, если в случае с знаменитым комиком, его вину в сексуальном насилии было доказано, то режиссера Романа Полански еще никто не называл виновным и этого не было доказано в суде.

Как раз из-за этого режиссер обозвал представителей организации кучкой лицемеров. Так как они спокойно исключили его после того как поддерживали когда он получил «Оскар» за свой фильм «Пианист».

Харланд Браун так же заявил, что они с Романом Палански надеются на то, что судебное разбирательство не затянется надолго и хотя бы для экономии собственных денег Академия примет режиссера обратно.