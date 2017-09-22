В Волгограде на линию вышел «Трамвай Победы»

9 мая, в День Победы, в Волгограде на линию выпустили «Трамвай Победы», который будет бесплатно возить ветеранов ВОВ. В салоне трамвая, который украшен к 73-й годовщине Победы в войне, будут звучать фронтовые песни.

Как сообщает пресс-служба администрации Волгограда, «Трамвай Победы» будет курсировать в южной части города по маршруту №11. 9 мая, с 10 до 12, и с 16 до 18 часов, трамвай будет ездить по линии, радуя горожан праздничным оформлением.

Весь трамвай выкрашен в символику праздника Дня Победы. В нем будут играть песни войны. Ветераны смогут проехаться на таком трамвае бесплатно, для других пассажиров, проезд останется неизменным, цена за билет будет такой же, как и в обычном трамвае.

В праздничном трамвае будет фотозона, где все желающие смогут сделать фотографии на память. Внутри салона разместили праздничные шары и ленты, наружная часть трамвая украшена изображениями Красной Звезды, скульптурой «Родины-матери» и фрагментами с боевых сражений.