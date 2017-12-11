На базе Хмеймим в Сирии прошел парад в честь Дня Победы

Стало известно о том, что Сирия решила присоединиться к празднованию Дня Великой Победы в ВОВ. В параде на базе Хмеймим принимали участие российские военные.

В среду, 9 мая, вся Россия отмечает 73-ю годовщину победы в ВОВ, однако на этот раз празднование решили устроить и в Сирии. Российские военные на базе Хмеймим под командованием генерал-майора Андрея Рузинского промаршировали и продемонстрировали военную технику, при помощи которой в Сирии ведется борьба с террористами.

Так, на параде военной техники показали бронированные автомобили "Тайфун", "Тигр", БТР-82АМ и многие другие образцы вооружения. Стоит отметить, что праздничный парад на сирийской военной базе Хмеймим принимал командующий группой войск ВС РФ в Сирии генерал-полковник Александр Журавлев.