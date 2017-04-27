Над Красной площадью в Москве пролетели истребители Су-57 и Миг-31К с гиперзвуковым комплексом "Кинжал"

Москвичи стали свидетелями завораживающего зрелища, когда в небе над Красной площадью появились истребители Миг-31К с новейшими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также новинка российского вооружения Су-57. Они появились во время воздушной части парада, посвященному Дню Победы.

Как известно, в Москве прошел праздничный парад в честь 73-й годовщины победы в ВОВ, где в наземной части приняли участие более 12,5 человек, после чего зрителей заворожила воздушная часть. В небо с восьми аэродромов вылетели истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми "Кинжалами", от которых США не может найти защиту, а также новейший истребитель пятого поколения Су-57.

Стоит отметить, что всего в воздушной части парада приняли участие 75 экипажей самолетов и вертолетов, среди которых также появились ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, военно-транспортные самолеты Ил-76МД, истребители Су-35 и МиГ-29, а также вертолеты Ми-26, Ми-8 и Ка-52.

Сразу же после парада президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата, после чего парадная часть праздника завершилась и москвичи продолжили гуляния в парках Москвы.