В ДНР прошел парад в честь 73-й годовщины победы в ВОВ

В ДНР началось торжественное шествие в честь 73-й годовщины победы в ВОВ. Отмечается, что участие в параде приняли более 1,5 тысячи солдат армии ДНР, а также примерно 70 единиц боевой техники.

Как известно, к празднованию Великого Дня Победы присоединились самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР. По главным улицам Донецка промаршировали более 1,5 тысяч военнослужащих, кроме того, было продемонстрировано около 70 единиц боевой технике. Участие в параде также принял глава ДНР Александр Захарченко, глава Минобороны республики Виктор Кононов, а также представители других ведомств.

Отмечается, что парадные расчеты прошли по главной улице Донецка от площади им В. И. Ленина, сразу же за ними следовала колонна военной техники, которую возглавил танк Т-34. Также в ДНР показали боевую машину "Катюша" и другую военную технику, прошедшую "боевое крещение".