23-летняя «Яжемать» из Воронежа показал свою растяжку на 90 градусов

23-летняя Витория Левда из Воронежа, которая именует себя «яжематерью», показала в своем Instagram растяжку более чем на 90 градусов. По словам «яжематери», она сдала экзамен самой себе, доказав, что к лету сможет поднять свой «окорочок».

Виктория Левда живет в Воронеже. 23-летняя девушка ведет свой блог в Instagram, в описании она указала, что является «яжематерью» с 2015 года. У девушки есть ребенок и она с иронией относится к «яжематерям», которых сейчас так много в Сети.

Левда опубликовала снимок, в описании к которому она рассказала о своих тренировках и о стремлении достичь успехов в растяжке. Девушка-блогер обещала сама себе, что к лету сможет поднимать свой «окорочок». «Яжемать» показала гибкость и продемонстрировала растяжку на 90 градусов. Девушка подняла ногу вверх и отметила, что сдала «экстерном» свой экзамен.

Пользователи хвалят «яжемать» за ее целеустремленность. Многие отмечают, что им не хватает сил и терпения для занятий спортом, а вот девушка может совмещать воспитание ребенка, быт и работу над собой. У девушки-блогера уже более 7 тысяч подписчиков, число которых понемногу начинает расти.