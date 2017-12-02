В Сети показали видео последствий удара Израиля по военной базе в Сирии

В Сети опубликовали видео, которое наглядно демонстрирует последствия авиаудара Израиля по Сирии. Отмечается, что Израиль нанес удар по объектам в Эль-Кисва под Дамаском во вторник, 8 мая, а видео появилось сегодня, 9 мая.

В Сети появилось видео, на котором наглядно продемонстрирован результат, полученный Израилем после авиаудара по объектам под Дамаском в Сирии. Кадры показывают, что сразу же после падения ракет на объекты, начался сильный пожар, в результате чего скончались муж и жена. В настоящий момент о пострадавших и жертвах больше ничего не сообщается.

Как писали СМИ ранее, Израиль не комментирует свое причастие к ракетному удару по Сирии. Известно, что сирийским ПВО удалось перехватить и уничтожить две ракеты Израиля, выпущенные по Сирии. Пока неизвестно, сколько именно ракет было выпущено по военной базе под Дамаском.

По некоторым данным, удар Израиля по Сирии полностью совпал по времени с приближением к полному освобождению Дамаска от террористов.