Москва заняла 28 место в рейтинге лучших городов мира для студентов

Глобальный научно-исследовательский центр высшего образования QS Quacquarelli Symonds опубликовал доклад о топ-30 лучших городов для получения высшего образования для студентов. В 2018 году российская столица впервые вошла в этот рейтинг и заняла 28 место.

8 мая 2018 года в сети был опубликован рейтинг QS Bеst Student Cities 2018. В списке были упомянуты 100 городов, которые, по мнению независимых экспертов, больше всего подходят для студентов. Научно-исследовательский центр в своем докладе так же описал, по каким критериям оценивали эти города. Всего было 6 разных типов оценивания. Эксперты учитывали: насколько этот город может привлечь студентов, насколько доступны для среднестатистических студентов ВУЗы в городе, также проводились исследования рейтинга высших учебных заведений, какое разнообразие среди студентов-иностранцев, как часто обновляется состав преподавателей, а еще эксперты исследовали отзывы студентов о городах, вошедших в рейтинг. Независимые эксперты опросили больше 50 000 учеников ВУЗов. При опросе у студентов спрашивали насколько хороша жизнь в том или ином городе и готовы ли они остаться в этом городе после того как окончат учебу.

Как известно в 2017 году столица России заняла в этом рейтинге 39 место, однако в этом году Москва усовершенствовала свои показатели и заняла 28 место.