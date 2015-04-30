На Красной площади в Москве выстроилась новейшая военная техника

В Москве на Красной площади начался парад, посвященный 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. За некоторое время до начала парада, москвичи начали публиковать в соцсетях фотографии новейшей техники, которая выстроилась на Красной площади в ожидании праздника.

Как известно, сегодня, 9 мая, в России отмечают День Победы в ВОВ, с момента которой прошло уже 73 года. В честь этого во всех городах проходят праздничные парады, однако самый масштабный намечается в столице России, в Москве. С минуты на минуту парад начнется, а в ожидании праздника москвичи публикуют в соцсетях фотографии новейшей военной техники, которая уже появилась на Красной площади.

Так, среди представленной техники удалось заснять новую боевую машину "Тигр", танки на платформе "Армата", БТР и БМД. Стоит отметить, что на параде Победы также покажут истребители Су-57 и гиперзвуковые ракетные комплексы "Кинжал", которые так боятся в США.