Фаворитка «Евровидения» рассказала о своей ужасной болезни

В Лиссабоне проходит песенный конкурс «Евровидение-2018», фавориткой состязания многие называют певицу Netta из Израиля. Девушке удалось пройти в финал с песней Toy, сама она рассказала, что имеет заболевание, связанное с проблемами питания.

Певица Netta впечатлила зрителей шоу «Евровидение» не только своим голосом и умением красиво петь. Многих привлекли еще и формы израильской девушки. Некоторые даже отметили, что Netta успешно показывает, что «пышнотелая» фигура тоже может быть красивой.

Уже известно, что Netta удалось пройти в финал состязаний, зрители по всему миру отдали достаточное количество голосов, чтобы она прошла дальше. На пресс-конференции вопросы коснулись не только ее карьеры и песенных способностей. Тему ее форм также не обошли вниманием.

Певица призналась, что страдает от пищевого расстройства. Какое именно расстройство имеет Netta – не известно. Многие предполагают, что формы певицы стали последствием заболевания, а девушке приходится принимать себя такой, какая она есть.