В российской столице сдавать ЕГЭ будут более 89,5 тысяч школьников

В 2018 году сдавать ЕГЭ в Москве придут около 90000 школьников. Попутно прохождение Государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования (ГИА-9) предстоит порядка 84500 учеников. Об этом рассказал портал Москва News.

Как подчеркнул лидер московского Депобразования Исаак Калина, подотчетное ему ведомство готовит проведение ряда занятий для школьников. В их рамках ребята смогут узнать о нововведениях, а также о том, как правильно вести подготовку к сдаче экзаменов. Необходимые видеоматериалы также будут представлены на сайте МосОбрТВ. Во всех районах Москвы организована работа 308 пунктов для сдачи ЕГЭ. Они будут функционировать на базе образовательных организаций. 23 выпускника получат возможность написать ЕГЭ в домашних условиях.

Следует добавить, что контроль за сдачей экзаменов обеспечат системы видеонаблюдения. За проведением ГИА также будут следить общественные наблюдатели.



