В Подмосковье учителей заставили ставить "лайки" чиновникам в соцсетях

В Подмосковье абсолютно всех учителей, воспитателей и актеров театров Воскресенского района обязали подписаться на местных чиновников в соцсетях и "лайкать" их записи. Об этом сообщает издание "Медуза".

Как стало известно, администрация отправила во все образовательные и культурные учреждения бумагу, в которой сказано, что сотрудникам необходимо добавить в друзья в социальных сетях ряд чиновников и нажать "мне нравится" на каждой записи. После этого работников обязали записать каждый "лайк" на бумаге и передать перечень ответственному сотруднику, который будет отчитываться перед администрацией.

Стоит отметить, что директора школ и театров сразу же восприняли данную бумагу, как приказ, и пригрозили всем, кто не будет выполнять требование администрации, лишением премии и вызовом "на ковер".

Как только журналистам удалось разузнать, что ставить "лайки" на записях чиновников вовсе необязательно, достаточно ознакомиться с тем, что они пишут на своих страницах, многие директора сообщили об этом учителям, воспитателям и работникам театров.