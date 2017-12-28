Астролога оштрафовали за прогноз победы Путина на выборах

Роскомнадзор оштрафовал известного знаменитого астролога Александра Ремпеля за то, что он дал политический прогноз по поводу победы Путина на президентских выборах 2018 года. Оказалось, что астролог опубликовал прогноз накануне выборов, что запрещено законом.

Как рассказал Александр Ремпель, за несколько дней до выборов он предсказал, что победу одержит Владимир Путин и конкурентов в этом плане у него практически не будет. Вскоре так и вышло, однако потом Ремпелю пришла повестка в суд от Роскомнадзора, который обвинил астролога в нарушении законодательства.

Как оказалось, в России запрещено публиковать какие-то прогнозы о выборах сразу же после них или за пять дней до голосования. Ремпель об этом не знал и опубликовал прогноз в газете "Джентри", где является главредом, за что и вынужден теперь заплатить штраф.

Как известно, в 2011 году астролог также предсказал, что президентом России в 2012 году станет Владимир Путин, а Дмитрий Медведев в 2017 году уйдет из политики. Сразу же после того, как Алексей Навальный сообщил о выдвижении своей кандидатуры на выборы 2018 года, Ремпель предсказал, что ему с такой фамилией даже не стоит пытаться занять президентское кресло.