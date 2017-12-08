Telegram удалось обжаловать решение суда по поводу предоставления ФСБ ключей шифрования

Как стало известно, представителям мессенджера Telegram все же удалось обратиться в апелляционную инстанцию, где они потребовали обжаловать решение ВС России по поводу признания законным приказ ФСБ о предоставлении ключей шифрования. Об этом во вторник, 8 мая, сообщил адвокат Рамиль Ахметгалиев.

Адвокат рассказал о том, что Telegram удалось подать жалобу с требованием отменить решение ВС относительно того, что мессенджер будет обязан отдать ФСБ ключи шифрования для того, чтобы получить доступ к переписке пользователей. В жалобе представители мессенджера попросили полностью отменить решение суда, которое было вынесено 20 марта, а также признать то, что приказ ФСБ не соответствует законам и отменить его.

Напомним, месяц назад суд рассмотрел иск ФСБ к Telegram и принял решение относительно блокировки мессенджера на территории России.