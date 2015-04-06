Жители Серова возмущены тем, что на баннерах к 9 Мая перепутали имена ветеранов

В Серове Свердловской области, как и во многих городах России, начали украшать город к празднованию 73-й годовщины Дня Великой Победы. Власти разместили баннеры с поздравлениями и фотографиями ветеранов, однако перепутали имена людей, защищавших родину.

Жители Серова до сих пор не могут придти в себя после того, как увидели баннеры к 9 Мая. На них изображены ветераны и написаны слова благодарности, однако имена пожилых людей перепутали. Граждане, заметившие такую оплошность, тут же сообщили об этом в соцсети и отметили, что остался и так всего лишь 1% ветеранов, однако и их власти не смогли нормально поздравить.

Они сравнили прошлогодние баннеры с сегодняшними и отметили, что как минимум у двух ветеранов написаны неверные имена, их попросту перепутали. Многие недоумевают, как можно было допустить такую большую ошибку, еще и развесить плакаты по всему городу, что явно будет не приятно тем ветеранам, которых правительство не смогло запомнить. Другие же возмутились, что мало того, что о ветеранах вспоминают только раз в году, на 9 Мая, так еще и не смогли сделать это по-нормальному.

В настоящий момент неизвестно, прислушаются ли власти Серова к народу и заменят баннеры, или же все останется так, как есть.

Напомним, что Серов является не единственным городом, где разразился скандал с поздравительными плакатами ко Дню Победы. Так, в Кургане разместили плакаты с ошибками в словах, однако после замечаний жителей их тут же убрали.