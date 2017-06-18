"Слияние с природой": Голый велосипедист в яблоневом саду шокировал жителей Воронежа

Жители Воронежа оказались под впечатлением после встречи с эксгибиционистом-велосипедистом. Мужчина без штанов катался на велосипеде по яблоневому саду на улице Ломоносова, где его и застали случайные прохожие.

Как рассказала девушка, которая вместе с подругой отправилась на прогулку в яблоневый сад на улице Ломоносова, кроме цветущих яблонь их поразил и другой "цветок". По саду спокойно катался на велосипеде взрослый мужчина, девушек бы это не смутило, если бы не одно "но". Мужчина оголился ниже пояса, демонстрируя матушке-природе свои гениталии.

Девушка не могла понять, мужчина болен или это просто так весеннее солнышко припекает, что он решился избавиться от лишней одежды. По словам очевидицы, позднее мужчина остановился и начал снимать с себя верхнюю часть одежды, однако девушки уже не стали любоваться слиянием мужчины с природой и поспешили удалиться.

Девушка призвала всех быть аккуратными, так как неизвестно, что у этого эксгибициониста-велосипедиста может быть в голове, а также попросила женщин ночью избегать яблоневого сада, на всякий случай.