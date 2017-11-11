Эксперты не верят в причастность ИГ к крушению Ка-52 в Сирии

Эксперты Telegram-канала Directorate 4 усомнились в том, что террористы имеют какое-то отношение к крушению российского ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" в Сирии. Они отмечают, что ИГ* (запрещена в РФ) уже давно бы "похвастались" содеянным.

Напомним, в понедельник, 7 мая, Минобороны России сообщили о том, что в Сирии потерпел крушение ударный вертолет Ка-52, оба пилота скончались. Их тела уже удалось разыскать и доставить на базу, причиной крушения называлась техническая неисправность. Немного позднее появились неподтвержденные сведения о том, что вертолет могли сбить с земли расчетом ПЗРК террористы.

Эксперты сомневаются в последнем предположении, так как нигде на официальных ресурсах исламистов не сообщается о том, что они имеют отношение к произошедшему. По словам специалистов, террористы имеют привычку "хвастаться" тем, что совершают, а на этот раз они молчат, потому версию с технической неисправностью можно считать пока единственно верной.