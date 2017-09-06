Петербург первенствовал в списке городов-героев, популярных у туристов на 9 мая

Санкт-Петербург в текущем году выступит самым популярным туристическим направлением для празднования Дня Победы. Этому городу удалось впервые победить по этому показателю. Отмечается, что он обошел в рейтинге ТОП-10 Севастополь, Москву, Минск, Новороссийск, Керчь, Волгоград, Тулу, Смоленск и Брест.

Рейтинг составлялся на базе данных по бронированию гостиниц и квартир с восьмого на девятое мая этого года. В комментарии к новости руководитель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга А.Мушкарев отметил, что актуальные данные являются очередным подтверждением бурного роста туристической активности города.

Рост туристического потока наблюдается в нашей стране и в отношении курортов. Так, генеральный директор «Роза Хутор» Сергей Бачин рассказал, что в минувшем зимнем сезоне этот горнолыжный курорт (он был создан в Сочи специально к Олимпийским играм 2014 года) посетило порядка 920 тысяч человек. Это на 15% больше, чем приезжало зимой и даже летом годом ранее. Таким образом, горнолыжный отдых по-прежнему чрезвычайно популярен в Российской Федерации.



