США опасаются, что у них нет защиты против российских гиперзвуковых "Кинжалов"

В США опасаются, что не смогут найти защиту от российского гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал". Американские военные встревожились, когда услышали новость, что около 10 самолетов МиГ-31 с "Кинжалом" находятся на опытно-боевом дежурстве и в любой момент готовы к применению.

Как рассказали военнослужащие США, дело в том, что в ВС отсутствует эффективная защита от оружия, которое способно развить скорость более 3 Махов. Все их средства противодействия в основном направлены на поражение баллистических ракет, которые практически никогда не меняют своего курса.

В то же время известно, что основной типовой целью "Кинжала" считаются корабли, ведь для поражения абсолютно любого судна будет достаточно одного боеприпаса. Отмечается, что боевая часть ракеты может применяться как в обычном, так и ядерном оснащении, а ее вес достигает 500 килограммов.

Именно поэтому американцы опасаются, что в случае нападения не смогут отразить атаку без наличия специального оружия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 9 Мая в Москве на воздушной части Парада будут впервые продемонстрированы гиперзвуковые комплексы "Кинжалы".