Симоньян увидела страшный сон накануне инаугурации Путина

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян на своей странице в соцсети рассказала о страшном сне, который ей приснился накануне инаугурации Путина. Во сне главред увидела, как иностранцев отравили неизвестным веществом и они попадали в обморок.

Буквально недавно на своей странице в соцсети Маргарита Симоньян рассказала о том, что в ночь перед инаугурацией президента России ей приснился весьма странный и пугающий сон. По словам главреда, во сне она пришла на церемонию и заметила, как иностранные гости начинают один за одним падать в обморок. Как оказалось, сотрудники британских спецслужб отравили их для того, чтобы испортить россиянам праздник.

В конце своего поста Симоньян поинтересовалась, какое же теперь ей надеть платье после своего странного сна. Пользователи высмеяли главреда и посоветовали ей придти на инаугурацию в "белом платьем с завязанными за спиной рукавами", "кислотного цвета" или "черном в горошек".

Многие также отметили, что Симоньян уже переработала и ей пора сходить в отпуск для того, чтобы хоть какое-то время отдохнуть и избавиться от кошмаров.