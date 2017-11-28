Траурное граффити к инаугурации Путина появилось в Санкт-Петербурге

Траурное граффити к инаугурации Путина 7 мая появилось в Санкт-Петербурге. Автором иллюстрации с балеринами из "Лебединого озера" выступила арт-группа "Явь".

Накануне в одном из пабликов социальной сети "ВКонтакте", администраторами которого являются участники арт-группы "Явь", действующие в Санкт-Петербурге, появились фотографии нового граффити, нарисованного, соответственно, ими же. Подпись к фотографиям гласила, что рисунок создан в честь инаугурации президента России в 2018 году. Создатели граффити пояснили, что запечатлели сцену из балета "Лебединое озеро", который теперь ассоциируется с событиями августа 1991 года.

Также они написали, что обычно прилагают к своим работам объемное описание, однако в данном случае не могут сказать больше, объясняя это тем, что их слова могут быть восприняты как призыв к преступлениям против основ конституционного строя и безопасности государства.

По всей видимости, авторы рисунка подразумевали события 27-летней давности, когда социалистический строй был развален и вместе с ним прошли реформы во всем правительстве. Некоторые комментаторы поста также вспомнили, что "Лебединое озеро" транслировали по всем телеканалам в честь траура по смерти таких политиков как Л.И. Брежнев и других, ведь тема балета - тема смерти, которая вызывает сочувствие.